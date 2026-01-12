È stato confermato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti a Crans-Montana, con possibilità di rilascio su cauzione. Contestualmente, si approfondiscono le vicende e i precedenti dei proprietari del locale Le Constellation. La vicenda continua a suscitare attenzione, mentre le autorità valutano le prossime mosse.

Mentre è stato convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti, emergono ulteriori dettagli sul passato, segnato da troppe ombre, dei proprietari del locale Le Constellation. Nel 2020, i Moretti erano finiti nel mirino delle autorità per aver acquistato una Maserati con i fondi Covid. La convalida dell’arresto. Jacques Moretti, accusato insieme alla moglie Jessica di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose, è finito in manette lo scorso venerdì visto «il rischio di fuga». E oggi il tribunale di Sion ha confermato la misura cautelare per tre mesi, ma non si esclude che l’uomo possa tornare libero su cauzione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crans-Montana, convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire su cauzione

Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti: tre mesi di custodia per il rischio fuga

Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti: si valuta libertà su cauzione. Al giudice: «Fatti test sulla spugna». Ma un video lo smentisce

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti: Pericolo di fuga; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Crans Montana, in passato due indagini sui Moretti. Leonardo Bove arrivato al Niguarda da Zurigo; Crans-Montana, arrestato titolare del locale in cui è avvenuta la strage. A Milano palloncini bianchi per le vittime.

Crans-Montana, convalidato per tre mesi l’arresto cautelare di Jacques Moretti. Ma potrebbe uscire su cauzione - Intanto, mentre i pm di Roma invieranno una rogatoria alle autorità della Svizzera, spunta dal passato dei coniugi Moretti un’indagine sui fondi C ... panorama.it