Laboratori e nuovi percorsi formativi | il polo liceale apre le porte a studenti e famiglie

BRINDISI - Il liceo "Marzolla-Leo-Simone-Durano" apre le porte a studenti e famiglie per "La prima-Open day", che si terrà domenica 26 ottobre 2025. L'evento si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di visitare gli spazi del liceo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Due nuovi appuntamenti a OTTOBRE con i laboratori per famiglie il martedì pomeriggio all'HUB di Cascina del Sole! MARTEDI' 21 e 28 Ottobre dalle 16.30 alle 18.00 attività GRATUITA! NECESSARIA LA PRENOTAZIONE al 331 6673644 o alla mail - facebook.com Vai su Facebook

Liceo Empedocle verso il futuro: open day su laboratori e percorsi per i nuovi studenti - L’iniziativa, in programma venerdì 17 ottobre, è rivolta agli alunni delle terze medie e alle loro famiglie per illustrare l’offerta formativa e le novità del nuovo anno scolastico ... Riporta agrigentonotizie.it

A2A e Generation Italy insieme per il futuro dei giovani campani: nasce un modello di formazione e lavoro sostenibile - Il 22 ottobre partiranno due nuovi percorsi formativi gratuiti promossi da A2A e Generation Italy: Tecnico di Pannelli Fotovoltaici e System & Cybersecurity Analyst. ilmattino.it scrive

Magenta rinasce nella formazione: una litografia dismessa e una vecchia scuola diventano nuovi poli per la formazione professionale - Venerdì 31 ottobre Enaip Magenta aprirà le porte delle due sedi al pubblico per una visita libera in occasione degli open day di inaugurazione ... Segnala varesenews.it