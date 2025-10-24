Laboratori e nuovi percorsi formativi | il polo liceale apre le porte a studenti e famiglie

BRINDISI - Il liceo "Marzolla-Leo-Simone-Durano" apre le porte a studenti e famiglie per "La prima-Open day", che si terrà domenica 26 ottobre 2025. L'evento si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di visitare gli spazi del liceo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

