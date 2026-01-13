Istituto De Gruttola a rischio | confronto dirigenza- Comune

Un confronto tra la dirigenza dell’Istituto “De Gruttola” e il Comune di Ariano Irpino ha messo in luce le sfide attuali dell’istituto. La delegazione scolastica ha illustrato le criticità e le prospettive future, in un dialogo volto a individuare possibili soluzioni. La discussione, della durata di circa quattro minuti, evidenzia l’attenzione della comunità locale per il mantenimento e il rafforzamento dell’eccellenza educativa nella zona.

Una delegazione del l'IIS "G. De Gruttola", Istituto Tecnico e Professionale d'eccellenza del territorio, ha incontrato l'amministrazione comunale di Ariano Irpino, nelle persone del Sindaco, dr. Enrico Franza, e dell'Assessore all'Istruzione, d.ssa Grazia Vallone. Al centro del colloquio, la ferma opposizione ai tagli previsti dal nuovo piano di dimensionamento scolastico per l'anno 20262027 e la difesa dell'identità tecnica dell'istituto. "L'Istituto De Gruttola rappresenta un pilastro formativo per l'arianese e per le aree limitrofe, inclusi i confini con la Puglia.

