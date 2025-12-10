Inter Liverpool tensione nella notte di San Siro | confronto tra dirigenza e arbitro dopo il rigore

La notte di San Siro tra Inter e Liverpool si è conclusa con tensioni e polemiche. La decisione dell'arbitro Zwayer di assegnare un rigore ai Reds ha suscitato reazioni forti da parte della dirigenza nerazzurra, alimentando discussioni che proseguono ben oltre il fischio finale.

Inter News 24 Inter Liverpool continua a far discutere ben oltre il novantesimo: la decisione di Zwayer sul rigore per i Reds ha scatenato la reazione della dirigenza. L'episodio che ha deciso Inter Liverpool non ha lasciato strascichi soltanto sul campo. Il rigore assegnato da Felix Zwayer per la lieve trattenuta di Alessandro Bastoni, difensore centrale mancino e perno della retroguardia nerazzurra, su Florian Wirtz, ha acceso polemiche che si sono protratte ben oltre il triplice fischio finale. Una scelta arbitrale che ha determinato la vittoria dei Reds e che non è stata digerita né dallo spogliatoio interista né, soprattutto, dai vertici societari.