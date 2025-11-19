XXII Memorial Michele De Gruttola | musica solidarietà e gusto ad Ariano Irpino
Si terrà il 22 novembre 2025 presso la Sala Ricevimenti Incontro il XXII Memorial Michele De Gruttola, una serata che unirà musica, emozioni e impegno sociale. L’appuntamento, ormai tra i più sentiti del territorio, avrà come obiettivo principale la raccolta fondi per donare un pulmino al Centro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
