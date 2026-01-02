Le recenti proteste in Iran, scaturite dal malcontento per il carovita e le difficoltà economiche, hanno attirato l’attenzione internazionale. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che interverranno militarmente qualora Teheran risponda con repressione violenta. La situazione rimane tesa, con risvolti politici e diplomatici ancora da definire.

Gli Stati Uniti interverranno militarmente se l’ Iran reprimerà violentemente le proteste che si stanno tenendo nella Repubblica Islamica contro il carovita e il deterioramento della situazione economica. Lo ha scritto Donald Trump su Truth: «Se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, com’è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America accorreranno in loro soccorso. Siamo carichi e pronti a partire. Grazie per l’attenzione». Le proteste in Iran si sono allargate da Teheran fino a grandi città come Isfahan, Shiraz e Mashhad, mentre l’inflazione ha superato il 42 per cento a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Proteste in Iran, Trump minaccia Teheran

Leggi anche: Le proteste in Iran aumentano e Teheran chiede consiglio a Putin

Leggi anche: Iran, Trump avverte: “Se riprende programma nucleare attaccherò” e Teheran pronto a rispondere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran, crolla la valuta e scoppiano le proteste in piazza. Intanto Trump minaccia nuovi attacchi; Iran, valuta a picco e piazze in ebollizione: l’ombra di Trump; Trump e Netanyahu avvertono Hamas: Disarmo o la pagherà. il presidente Usa minaccia anche; Il Patriarcato Latino di Gerusalemme: Continueremo ad operare a Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme - Il capo di stato maggioredell'IDF, Zamir: Determinazione assoluta per disarmare Hamas nel 2026.

Proteste in Iran, Trump minaccia Teheran - Proteste in Iran, Trump minaccia Teheran: Stati Uniti pronti a intervenire in caso di repressione violenenta delle manifestazioni pacifiche. msn.com