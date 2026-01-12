Iran tv di Stato mostra migliaia a Teheran a sostegno del regime Ong | saliti a 572 i morti per le proteste

In Iran, le autorità di Teheran hanno mostrato una grande manifestazione di sostegno al regime, mentre le proteste contro il governo continuano. Secondo le ONG, i morti dall'inizio delle rivolte sono saliti a 572. La televisione di Stato ha trasmesso immagini di migliaia di manifestanti davanti alla piazza di Enghelab, nel contesto di una strategia di repressione e propaganda.

(Adnkronos) – Repressione e propaganda per contrastare le proteste contro il regime in Iran. La tv di Stato mostra infatti oggi, lunedì 12 gennaio, una contromanifestazione con migliaia di persone in piazza a Teheran a sostegno del regime degli Ayatollah con manifestanti che sventolano la bandiera della Repubblica islamica a Enghelab, nota anche come piazza .

IRAN, VENEZUELA, PALESTINA E LO SGUARDO DEL MONDO Soltanto sei mesi fa lo Stato terrorista di Israele - utilizzando cacciabombardieri made in USA - ha ucciso quasi 1200 cittadini iraniani. Coloro che oggi fanno finta di interessarsi ai diritti dei persia - facebook.com facebook

Questo video è stato girato in Canada nel 2022. Ora sta rigirando e lo stanno ricondividendo un sacco di persone: da certi giornalisti all'europarlamentare Ilaria Salis, persone che, per lavoro, dovrebbero essere un po' più solide e critiche della media. Quando x.com

