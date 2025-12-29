Iran proteste contro crisi economica e crollo della moneta locale | i commercianti chiudono i negozi – Video

A Teheran, i commercianti hanno chiuso i negozi per il secondo giorno consecutivo, protestando contro la crisi economica e il rapido crollo della valuta locale. Le manifestazioni riflettono il crescente malcontento per le difficoltà finanziarie e l’impatto della svalutazione sulla vita quotidiana. La situazione evidenzia le tensioni economiche che attraversano l’Iran e le preoccupazioni del settore commerciale.

Proteste a Teheran dei commercianti contro il peggioramento della situazione economica in Iran. Per il secondo giorno consecutivo, infatti, alcuni commercianti nella capitale hanno abbassato le serrande e si sono riuniti per protestare contro il deterioramento della situazione economica e la rapida svalutazione della valuta nazionale. L’agenzia iraniana Ilna, citando uno dei suoi giornalisti, segnala la presenza di “manifestazioni” nei pressi di diversi bazar situati nel centro della capitale iraniana. I manifestanti “chiedono un intervento immediato del governo per fermare le fluttuazioni del tasso di cambio e definire una strategia economica chiara”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

