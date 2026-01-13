Iran secondo i media anti-regime i morti sono 12 mila

Secondo fonti indipendenti, almeno 12.000 persone, molte delle quali giovani sotto i 30 anni, sarebbero state uccise dalle forze di sicurezza iraniane durante le proteste delle notti dell’8 e 9 gennaio. Questo evento rappresenta uno dei più gravi episodi di repressione nella storia recente del paese, suscitando preoccupazioni a livello internazionale sulla situazione dei diritti umani in Iran.

« Almeno 12 mila persone, molte under 30, sono state uccise » dalle forze di sicurezza nel «più grande massacro nella storia contemporanea dell’ Iran, avvenuto in gran parte nelle notti dell’8 e 9 gennaio». A denunciarlo è la testata di opposizione Iran International, con base a Londra. La stima, relativa alle proteste che stanno proseguendo nella Repubblica Islamica, si basa «su un’analisi esclusiva di dati medici e fonti» di varia natura, tra cui una vicina al Consiglio supremo per la Sicurezza nazionale». Le ultime stime riferivano di almeno 646 vittime. Un funzionario di Teheran ha invece riferito invece a Reuters che sarebbero circa 2 mila le persone uccise nelle proteste, sottolineando che nel conteggio sono compresi anche membri delle forze di sicurezza e attribuendo le morti all’azione di « terroristi ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iran, secondo i media anti-regime i morti sono 12 mila Leggi anche: Iran, media di opposizione: “12mila morti nelle proteste”. Teheran: “Le vittime sono 2mila”. Berlino: “Sono gli ultimi giorni del regime” Leggi anche: Diretta | Sangue nelle strade in Iran: almeno 2 mila morti. Cresce la pressione sul regime La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Iran, continuano le proteste represse nel sangue; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Cosa succede in Iran, tra proteste anti-regime e minacce Usa; Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”. Notizie dall’Iran. “Oltre 2 mila morti”. Pezeshkian accusa Israele e Usa: seminano caos. Media: Washington valuta raid - Qalibaf: “Se attaccati, le basi Usa e Israele obiettivi legittimi” ... msn.com

Iran, Trump: pronti a intervenire se Teheran ucciderà i manifestanti. Media: «Almeno 10 morti in tre giorni» - Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “pronti a intervenire” se l’Iran ucciderà i manifestanti, dopo che sei persone sono morte ieri 1° gennaio durante le proteste contro i ... ilsole24ore.com

Iran: la protesta si allarga, 16 morti dall’inizio delle manifestazioni - Almeno 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante sette giorni di proteste in Iran, che si sono estese a 174 località in tutto il paese, con raduni segnalati in 60 ... ilsole24ore.com

#Iran Le proteste contro il regime. Più di 3mila morti secondo fonti di opposizione. La Casa Bianca, che invita i connazionali ad andare via, è aperta al dialogo ma valuta opzioni di attacco al regime degli Ayatollah. Trump: dazi del 25% per i Paesi che comm x.com

ITALIA-MONDO | Secondo la "Iran Human Rights'", tra le vittime ci sono nove minorenni mentre i feriti sono migliaia. In un comunicato sul suo sito, stima che gli arrestati sarebbero più di 10mila - facebook.com facebook

