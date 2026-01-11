Diretta | Sangue nelle strade in Iran | almeno 2 mila morti Cresce la pressione sul regime

Le proteste in Iran proseguono da oltre due settimane, con un crescente numero di vittime e una repressione sempre più intensa. Sono almeno 2.000 i morti registrati, mentre la pressione sulla leadership iraniana aumenta. La situazione si sta aggravando, evidenziando un momento di crisi per il paese e suscitando preoccupazioni internazionali.

La repressione in Iran avrebbe raggiunto livelli senza precedenti mentre le proteste entrano nella terza settimana. Secondo Iran International, nelle ultime 48 ore il regime avrebbe ucciso almeno 2.000 persone, in un contesto segnato da blackout totale di internet e comunicazioni interrotte. Nonostante la violenza, le manifestazioni proseguono in diverse città, con slogan contro la Repubblica islamica e richieste di rovesciamento delle autorità religiose. Teheran minaccia la pena di morte per i manifestanti, mentre dagli Stati Uniti arrivano avvertimenti e aperture a un possibile sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Diretta | Sangue nelle strade in Iran: almeno 2 mila morti. Cresce la pressione sul regime Leggi anche: Bagno di sangue in Iran, il regime spara sulla folla: è strage di manifestanti, almeno 65 morti Leggi anche: Bagno di sangue in Iran, il regime spara sulla folla: è strage di manifestanti, almeno 65 morti. Il procuratore: “Rischio pena di morte” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Diretta | Sangue nelle strade in Iran: almeno 2 mila morti. Cresce la pressione sul regime; Proteste Iran, Wsj: «Trump sta valutando un possibile attacco». Khamenei: «Chi manifesta rischia pena di morte». Time: 217 vittime; Proteste Iran, Khamenei se ne lava le mani: Colpa di Trump, cadrà come ogni tiranno. Diretta | Sangue nelle strade in Iran: almeno 2 mila morti. Cresce la pressione sul regime - Le proteste proseguono da due settimane nonostante blackout e minacce di pena di morte, mentre cresce l’allarme interna ... msn.com

Amedeo Di Latte ospite, in diretta, lunedi 5 gennaio, ore 21, di Mixed Zone “L’onore spetta all’uomo nell’arena, l’uomo il cui viso è segnato da polvere sudore e sangue, l’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente sapendo che non c’è impresa de - facebook.com facebook

Messico, terremoto 6.5. Il il sangue freddo della presidente Sheinbaum in diretta x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.