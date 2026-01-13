Iran nel caos | stime choc sulle vittime pressioni Usa e moniti internazionali crescono

L’Iran attraversa un momento di crescente instabilità, con numerose vittime tra i manifestanti e intensificarsi delle tensioni internazionali. Le pressioni degli Stati Uniti e le reazioni della comunità globale aumentano, mentre si susseguono moniti e interventi diplomatici. Questa situazione evidenzia la complessità e la delicatezza di un contesto in evoluzione, che richiede attenzione e analisi approfondite.

Roma - Cresce l'allarme internazionale sulle proteste in Iran, tra stime drammatiche delle vittime, avvertimenti militari, prese di posizione diplomatiche e nuove tensioni geopolitiche globali. Secondo fonti dell'opposizione iraniana all'estero, il bilancio delle proteste in Iran potrebbe aver raggiunto una soglia senza precedenti. Il canale Iran International parla di oltre 12mila morti, in larga parte giovani under 30, uccisi durante la repressione concentrata soprattutto nelle notti tra l'8 e il 9 gennaio. La ricostruzione, definita frutto di un'analisi incrociata di fonti mediche e canali interni al regime, sarebbe stata diffusa solo dopo la convergenza dei dati disponibili.

Continuano le proteste in Iran. In caso di fine del potere degli ayatollah, il Paese corre il pericolo di una frammentazione in diverse etnie. Approfondiamo: https://www.ilsussidiario.net/news/caos-iran-israele-vuole-dividerlo-e-soffia-su-trump-ma-se-il-regime-cro - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Iran nel caos. Sanguinosa #repressione del regime contro i #manifestanti #12gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com

