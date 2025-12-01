UEFA valuta l’esclusione di Israele | crescono le pressioni e i diritti umani entrano nel calcio europeo

Dopo il cessate il fuoco a Gaza, la UEFA discute la possibile esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. Le pressioni politiche e legali aumentano mentre il dibattito sui diritti umani entra nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Mesut Yüksel. . Bologna FC vs Galatasaray SK 1999-2000 UEFA Kupasi 1999-2000 32. Tur, 1. maç Renato dall'Ara (Bologna) 23 Kasim 1999 Bologna 1 - Galatasaray 1 - facebook.com Vai su Facebook

. @sscnapoli | Si valuta l'operazione per Gilmour Vai su X

Italia-Israele, uno stadio militarizzato: per l'Uefa è "alto rischio" - La Uefa (che si fida della comprovata esperienza della Polizia italiana) ha sì ... Da corrieredellosport.it

Italia-Israele: Figc sostiene progetti Uefa per bambini di Gaza - Israele del prossimo 14 ottobre, valida per la qualificazione al Mondiale 2026, la Federazione Italiana Giuoco Calcio sosterrà Uefa Foundation for Children, che supporta ... Lo riporta ansa.it

Perché Israele continua a giocare impunito nelle competizioni UEFA, mentre la Russia no - Dopo l'invasione dell'Ucraina la Russia venne sospesa ed esclusa da tutte le competizioni Fifa e Uefa, Israele invece ha continuato a giocare regolarmente le qualificazioni ai Mondiali 2026 nonostante ... Scrive fanpage.it

Italia-Israele, Abodi se ne lava le mani: "Dipende da Uefa, Fifa e Figc" - Il governo non affronterà la questione relativa alla partita delle qualificazioni Mondiali tra Italia e Israele, che si disputerà a Udine il 14 ottobre, alla luce delle ultime proteste proPal perché ... tuttosport.com scrive

Italia-Israele, la FIGC sostiene i progetti di Uefa Foundation for Children per i bambini di Gaza - Israele del prossimo 14 ottobre, valida per la qualificazione al Mondiale 2026, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di sostenere l’attività di UEFA ... ilgiornale.it scrive

Italia-Israele: la Figc sostiene progetti Uefa per bambini di Gaza - Israele del prossimo 14 ottobre, valida per la qualificazione al Mondiale 2026, la Federazione Italiana Giuoco Calcio sosterrà Uefa Foundation ... Scrive tuttomercatoweb.com