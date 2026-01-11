Iran pronti a colpire basi Usa e di Israele Il Paese nel caos

L’Iran, coinvolto in crescenti proteste interne, ha dichiarato che considererà basi americane e israeliane come obiettivi legittimi in caso di attacco. La dichiarazione del presidente del Parlamento di Teheran aumenta la tensione regionale, in un contesto di instabilità politica e sociale nel Paese. Questa situazione evidenzia le sfide di una regione già complessa, con possibili implicazioni sulla stabilità internazionale.

Mentre l’Iran è scosso da rivolte sempre più violente, il presidente del Parlamento di Teheran ha lanciato una minaccia che alza ulteriormente il livello della tensione, avvertendo che basi americane e israeliane saranno considerate "bersagli legittimi" in caso di attacco alla Repubblica islamica da parte degli Usa. Mohammad Bagher Qalibaf lo ha riferito in aula, segnando per la prima volta l’inclusione esplicita di Israele tra i potenziali obiettivi di una rappresaglia iraniana. Il messaggio è arrivato in un clima già incandescente, con i deputati che scandivano " Morte all'America! " dal podio del Parlamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, "pronti a colpire basi Usa e di Israele". Il Paese nel caos Leggi anche: L’Iran a Trump: «Se attaccati colpiremo basi Usa e Israele» Leggi anche: Proteste Iran, Tehran minaccia: “Se Usa attaccano risponderemo contro Israele e basi americane” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trump: «Pronti a colpire il regime dell’Iran se sparerà sui manifestanti»; Iran, Trump: “Pronti a intervenire”. Teheran: “Se attaccati colpiremo Israele e basi Usa”; Iran-USA, minacce incrociate: Teheran alza tiro su Israele e basi Usa; Cos'è il missile ipersonico russo Oreshnik e dove può colpire in Europa. L’Iran avverte: colpirà basi USA se Trump attuerà attacchi - L’Iran ha già dimostrato in passato la sua disponibilità a colpire strutture statunitensi nella regione, incluso un attacco alla base aerea di Al Udeid in Qatar lo scorso giugno in seguito agli ... it.investing.com

L'Iran a Trump: 'Se gli Usa ci attaccano colpiremo Israele e basi americane' - NYT: 'Tra le opzioni militari di Washington un attacco a siti non militari a Teheran' (ANSA) ... ansa.it

Iran, almeno 116 morti e oltre 2.600 arresti tra i manifestanti. Minacce a Usa e Israele: «Se attaccate, obiettivi legittimi» - Le autorità sostengono di aver arrestato figure chiave della manifestazione e reagiscono agli attestati di sostegno che arrivano dal resto del mondo. editorialedomani.it

Iran: continuano le proteste popolari, si intensifica la repressione. Gli Usa pensano a un intervento: "Pronti ad aiutare" x.com

“L’Iran sta aspirando alla libertà, forse come mai prima. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!”, ha scritto Trump sul suo account su Truth Social - facebook.com facebook

