Iran | Lupi ' di fronte a repressione no indifferenza e ambiguità'

L'Iran continua a essere teatro di repressione e violazioni dei diritti umani. Di fronte a questa situazione, è fondamentale promuovere una risposta internazionale coordinata e decisa, che possa contribuire a sostenere la popolazione e a chiedere responsabilità. Solo attraverso un impegno condiviso si potrà affrontare efficacemente questa crisi, senza rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie che si verificano quotidianamente.

"Di fronte all'orrore della repressione del regime iraniano serve una mobilitazione internazionale forte e unanime. Occorre attivare ogni canale politico ed esercitare ogni pressione diplomatica per fermare omicidi, torture e arresti arbitrari. E occorre far arrivare tutto il sostegno possibile alle ragazze e ai ragazzi che, con un coraggio straordinario, continuano a manifestare per diritti, libertà e un futuro migliore, anche a costo della vita. Noi siamo e saremo sempre dalla loro parte, l'auspicio è che di fronte alle notizie terribili che arrivano dall'Iran le nostre piazze, le piazze di tutto il mondo, si riempiano per esprimere una posizione netta di vicinanza e di solidarietà al popolo iraniano in rivolta.

