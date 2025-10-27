La catastrofe del Sudan può ora essere descritta solo con superlativi: è la più grande catastrofe umanitaria del mondo, ospita la più grande crisi di sfollamento del mondo e la più grande crisi alimentare del mondo "Un incubo vivente". Così le Nazioni Unite descrivono ciò che sta accadendo in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sudan, l'assordante silenzio di fronte alla più grande tragedia umanitaria del mondo, quando l'indifferenza diventa complicità