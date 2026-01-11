Iran le proteste contro il regime proseguono | le vittime salgono a 116 da 60 ore senza internet

Le proteste in Iran continuano da oltre due settimane, nonostante la dura repressione e l’interruzione delle comunicazioni via internet, che dura ormai 60 ore. Le vittime registrate sono salite a 116, evidenziando la gravità della situazione. La mobilitazione popolare persistente testimonia il disagio e la volontà di cambiamento di una parte della popolazione iraniana, nonostante le difficoltà imposte dal regime.

Nonostante la repressione le proteste che sfidano il regime iraniano raggiungono il traguardo delle due settimane. Con Internet fuori uso in Iran e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile avere notizie dirette delle manifestazioni dall’estero. Tuttavia, secondo l’agenzia Human Rights Activists News Agency, il bilancio delle vittime è salito a 116. Il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei ha parlato di un imminente giro di vite, nonostante gli avvertimenti degli Stati Uniti. Teheran ha intensificato le minacce, con il procuratore generale iraniano Mohammad Movahedi Azad che ieri ha avvertito che chiunque partecipi alle proteste sarà considerato un “nemico di Dio”, un reato punibile con la pena di morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

