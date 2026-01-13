Iran il Qatar teme l' intervento americano | avrebbe conseguenze catastrofiche
Il Qatar esprime preoccupazione per un possibile intervento degli Stati Uniti in Iran, sottolineando che un’escalation militare potrebbe portare a conseguenze disastrose per tutta la regione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le tensioni internazionali si intensificano e le implicazioni di un'azione militare continuano a generare timori e discussioni a livello globale.
''Una escalation'' provocata da un intervento americano in Iran avrebbe ''conseguenze catastrofiche per la regione''. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari nel corso di una conferenza stampa a Doha. ''Vogliamo evitare il più possibile che si verifichi. 🔗 Leggi su Today.it
