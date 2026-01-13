Iran il Qatar contro l' intervento americano | avrebbe conseguenza catastrofiche
L'eventuale intervento degli Stati Uniti in Iran potrebbe portare a una escalation di tensioni nella regione, con conseguenze potenzialmente gravi. Secondo le autorità locali, un'azione militare americana rischierebbe di scatenare una crisi di vasta portata, coinvolgendo anche paesi limitrofi come il Qatar. La situazione rimane complessa e delicata, con molteplici fattori da considerare nel valutare possibili sviluppi futuri.
''Una escalation'' provocata da un intervento americano in Iran avrebbe ''conseguenze catastrofiche per la regione''. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari nel corso di una conferenza stampa a Doha. ''Vogliamo evitare il più possibile che si verifichi. 🔗 Leggi su Today.it
