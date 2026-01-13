Iran il Qatar contro l' intervento americano | avrebbe conseguenza catastrofiche

L'eventuale intervento degli Stati Uniti in Iran potrebbe portare a una escalation di tensioni nella regione, con conseguenze potenzialmente gravi. Secondo le autorità locali, un'azione militare americana rischierebbe di scatenare una crisi di vasta portata, coinvolgendo anche paesi limitrofi come il Qatar. La situazione rimane complessa e delicata, con molteplici fattori da considerare nel valutare possibili sviluppi futuri.

Proteste in Iran, le vittime sarebbero centinaia e Trump valuta un altro intervento militare dopo quello in Venezuela - Mentre le proteste entrano nella terza settimana, il bilancio delle vittime è drammatico anche se le cifre sono difficili da verificare a causa del blackout di Internet. wired.it

Iran, la repressione è una carneficina. Trump prepara l'intervento: le opzioni - Sono centinaia le vittime della repressione in Iran, dove la protesta contro il governo continua a dilagare per le strade del Paese. iltempo.it

Dal 2023, Israele ha invaso e/o bombardato Palestina, Libano, Siria, Iran, Qatar, Yemen e flottiglie umanitarie in Tunisia, Malta e Grecia. I gruppi di resistenza palestinesi hanno attaccato un solo Paese: quello che occupa, colonizza e blocca illegalmente la Pa - facebook.com facebook

