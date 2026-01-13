Tajani in Senato | Su Crans-Montana giusto che l' Italia sia parte civile e fa l' oracolo sul Venezuela | Caduta di Maduro occasione storica
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha illustrato in Senato le questioni di attualità internazionale, tra cui la vicenda di Crans-Montana, dove sono deceduti sei giovani italiani, e la situazione in Venezuela, considerata una nuova sfida geopolitica. Tajani ha anche sottolineato l’importanza per l’Italia di essere parte civile nel procedimento relativo a Crans-Montana e ha commentato la caduta di Maduro come un’opportunità storica per il paese.
