Caduta di Maduro occasione storica per il Venezuela in Iran non saremo spettatori passivi l’informativa di Tajani al Parlamento – Video

Il presidente Tajani ha illustrato in Senato le recenti evoluzioni in Venezuela e Iran, sottolineando l'importanza di questi eventi per la regione e l'Europa. Dopo aver riferito sui fatti di Crans-Montana, ha evidenziato come la caduta di Maduro rappresenti un momento storico per il Venezuela e ha ribadito la posizione dell’Italia nel non rimanere passivi di fronte alle sfide di questi paesi. Un intervento volto a chiarire l’orientamento diplomatico italiano in contesto internazionale.

E’ un Tajani ottimista quello che interviene in Senato per parlare di Venezuela e di Iran, dopo aver fatto una prima relazione sui fatti di Crans-Montana (analoga informativa sarà tenuta nel pomeriggio alla Camera). Incassa una standing-ovation quando cita la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò e spiega la posizione italiana di apertura alla presidente reggente del Venezuela, Delcy Rodriguez: «Ora che la stagione di Maduro, segnata da oppressione e violenza, è nel passato, il nostro obiettivo, come indicato dal Presidente del Consiglio, è avviare una fase nuova, attivando un partenariato positivo con le Autorità guidate da Delcy Rodriguez». 🔗 Leggi su Open.online

