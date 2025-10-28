Raid nel liceo Da Vinci solidarietà bipartisan del consiglio comunale agli studenti

Chi si aspettava l'ennesima bagarre (ultimamente almeno una per ogni seduta) ha dovuto ricredersi. I consiglieri comunali di maggioranza e opposizione di Genova sono rimasti uniti per esprimere solidarietà agli alunni del liceo Leonardo Da Vinci dopo il raid di sabato notte, e per condannare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Raid nel liceo Da Vinci, i primi identificati sono tutti minorenni: altro presidio davanti alla scuola ift.tt/ubFz2fC - X Vai su X

GENOVA, IDENTIFICATA UNA PARTE DEI PARTECIPANTI AL RAID VANDALICO DELLA SCUOLA "DA VINCI" Sarebbero stati identificati alcuni dei ragazzi che nella notte tra sabato e domenica hanno devastato il Liceo Da Vinci occupato da 200 ragazzi al g - facebook.com Vai su Facebook

Raid nel liceo Da Vinci, i primi identificati sono tutti minorenni: altro presidio davanti alla scuola - Alcuni dei partecipanti all' assalto avvenuto la notte tra sabato e domenica nel liceo genovese Leonardo Da Vinci sono già stati identificati nel corso delle indagini condotte dalla Digos e sarebbero ... Secondo genovatoday.it

Raid nel liceo Da Vinci, solidarietà bipartisan del consiglio comunale agli studenti - La sindaca Salis: "Commovente vedere gli studenti rispondere alla violenza con la cultura e la cura della propria scuola". genovatoday.it scrive

Genova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri - Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente ... Segnala fanpage.it