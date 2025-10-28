Raid nel liceo Da Vinci solidarietà bipartisan del consiglio comunale agli studenti

28 ott 2025

Chi si aspettava l'ennesima bagarre (ultimamente almeno una per ogni seduta) ha dovuto ricredersi. I consiglieri comunali di maggioranza e opposizione di Genova sono rimasti uniti per esprimere solidarietà agli alunni del liceo Leonardo Da Vinci dopo il raid di sabato notte, e per condannare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

