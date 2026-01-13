Inter obiettivo difensore mancino | sfida alla Juve per il colpo a zero | CMIT

L’Inter è alla ricerca di un difensore mancino, in vista della prossima stagione, in seguito all’addio di Acerbi. Tra i candidati ci sarebbe un argentino con passaporto italiano, attualmente tra i migliori centrali della Premier League. La società nerazzurra valuta diverse opzioni per rafforzare la propria linea difensiva e mantenere un equilibrio efficace nel reparto.

Argentino con passaporto italiano e quest’anno uno dei migliori centrali della Premier In vista della prossima stagione l’ Inter è intenzionata a prendere un nuovo difensore di piede mancino, considerata l’uscita di Acerbi. Un giocatore in grado sia di fare il centrale che di far rifiatare Bastoni. Inter, obiettivo difensore mancino: sfida alla Juve per il colpo a zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it A proposito di difensore di piede mancino, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it il club nerazzurro sta seguendo anche la situazione di Marcos Senesi. L’argentino con passaporto italiano è in scadenza a giugno col Bournemouth, e il suo rendimento in questa stagione ha attirato su di sé tanti importanti estimatori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

