Calciomercato Juventus in estate sarà testa a testa con l’Inter per quell’obiettivo | già lanciata la sfida a Marotta per il difensore! Il nome
Calciomercato Juventus, l’inglese apre a un addio alla Premier League: Inter e bianconeri ora sperano, ma la concorrenza internazionale resta alta. Il calciomercato Juventus continua a monitorare con grande attenzione il mercato dei difensori per il futuro, e in cima alla lista c’è un nome che accende un duello accesissimo con i rivali di sempre. Si tratta di Marc Guehi, capitano e pilastro difensivo del Crystal Palace, classe 2000, considerato uno dei profili più ambiti in Europa. Tanto la Vecchia Signora quanto l’ Inter non hanno mollato la presa sul giocatore, nonostante le evidenti difficoltà dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
