Rigore Napoli Inter tutto l’audio del Var e il commento di Rocchi sul discusso episodio | ci sono stati tre gravi errori! La ricostruzione

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rigore Napoli Inter, tutto l’audio del Var e il commento di Rocchi: i dettagli su quanto accaduto nel match di Serie A. Non solo Lazio-Juventus. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, durante il consueto appuntamento con Open VAR, ha analizzato un altro episodio che ha scatenato feroci polemiche nell’ultimo turno di Serie A: il calcio di rigore concesso al Napoli nel big match contro l’ Inter, per il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo. Dopo aver ammesso l’errore sul pestone Gila-Conceiçao all’Olimpico (che è costato lo stop all’arbitro Colombo e al VAR Meraviglia-Maresca), Rocchi è stato altrettanto netto nel bocciare la decisione presa al Maradona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

