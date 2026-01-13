Inter-Napoli l’analisi di Rrahmani | Decisa dagli episodi

L’analisi di Rrahmani sull’Inter-Napoli evidenzia come gli episodi abbiano influenzato il risultato. Il Napoli si appresta a recuperare la partita contro il Parma, rinviata per motivi di calendario legati alla Supercoppa. Un’occasione importante per confermare il rendimento e affrontare con attenzione le prossime sfide di campionato.

Il Napoli si prepara a scendere in campo per recuperare la sfida contro il Parma, rimandata a causa degli impegni in Supercoppa. La sfida contro l’Inter, tuttavia, fa ancora rumore. Gli azzurri hanno rischiato di perdere uno scontro diretto cruciale, ma hanno conquistato un punto nonostante le difficoltà. Amir Rrahmani ha parlato della partita ai microfoni di Radio CRC. Rrahmani sugli episodi di Inter-Napoli: “Giusto così”. A pochi giorni dalla sfida scudetto contro i nerazzurri, il difensore kosovaro ha analizzato la prestazione con lucidità: “Dal punto di vista tattico abbiamo fatto un’ottima partita: abbiamo creato, ci siamo difesi bene, abbiamo gestito bene la palla. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

SERIE A - Inter-Napoli, corretto il referto arbitrale: l'azzurro Rrahmani è stato ammonito - Nell'epidisodio del rigore concesso all'Inter nel posticipo della 20ª giornata contro il Napoli, era sfuggita a tutti l'ammonizione data dall'arbitro Doveri ad Amir Rrahmani per lo step on foot su Mkh ... napolimagazine.com