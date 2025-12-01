Il ds Guerri | Gara decisa dagli episodi L’allenatore Bellazzini non è a rischio
di Angela Gorellini "E’ una mia scelta essere qua: sono io ad aver scelto l’allenatore e ad aver costruito la squadra": è stato il direttore sportivo, Simone Guerri a presentarsi davanti ai microfoni, al triplice fischio di Siena-Seravezza. "Abbiamo affrontato una signora squadra, con alle spalle una signora società – ha affermato il ds bianconero –. Detto questo la partita è stata decisa dagli episodi che, vuoi o non vuoi, nell’ultimo periodo ci stanno pesando come macigni. Rispetto all’incontro con il San Donato Tavarnelle, la prestazione c’è stata. E’ che davanti non siamo riusciti a capitalizzare, dietro abbiamo commesso degli errori gravissimi: questa la foto della partita e del momento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://www.napoleggiamo.it/mob/articolo.php?id=53715 GUERRI NAPOLI: IN VENDITA I BIGLIETTI PER LA GARA CONTRO CREMONA - facebook.com Vai su Facebook
, Scopri di più sul sito napolibasketball.com #GuerriNapoli | #DestinationNapoli Vai su X
Il ds Guerri: "Gara decisa dagli episodi. L’allenatore Bellazzini non è a rischio" - di Angela gorellini "E’ una mia scelta essere qua: sono io ad aver scelto l’allenatore e ad aver costruito la squadra": ... Come scrive sport.quotidiano.net