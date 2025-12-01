di Angela Gorellini "E’ una mia scelta essere qua: sono io ad aver scelto l’allenatore e ad aver costruito la squadra": è stato il direttore sportivo, Simone Guerri a presentarsi davanti ai microfoni, al triplice fischio di Siena-Seravezza. "Abbiamo affrontato una signora squadra, con alle spalle una signora società – ha affermato il ds bianconero –. Detto questo la partita è stata decisa dagli episodi che, vuoi o non vuoi, nell’ultimo periodo ci stanno pesando come macigni. Rispetto all’incontro con il San Donato Tavarnelle, la prestazione c’è stata. E’ che davanti non siamo riusciti a capitalizzare, dietro abbiamo commesso degli errori gravissimi: questa la foto della partita e del momento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il ds Guerri: "Gara decisa dagli episodi. L'allenatore Bellazzini non è a rischio"