Hakan Calhanoglu rischia uno stop di circa 20 giorni a causa di un infortunio, rendendolo indisponibile anche per la prossima partita di Champions League contro l’Arsenal. Questa assenza rappresenta un problema per l’Inter, che si trova a gestire un momento cruciale della stagione, tra impegni di campionato e competizioni europee. La perdita del centrocampista turco potrebbe influenzare le strategie della squadra nelle prossime settimane.

Brutte notizie per Christian Chivu che perde Hakan Calhanoglu in un momento topico della stagione quando gli impegni di campionato si sovrappongono a quelli di Champions League ed ogni errore rischia di costare caro. Il centrocampista turco si era fermato per un problema muscolare nel finale della gara di domenica sera contro il Napoli (2-2), dopo aver segnato il momentaneo 2-1 su calcio di rigore. Aveva lasciato il campo sulle proprie gambe, facendo presagire una semplice contrattura al polpaccio. Gli esami a cui il giocatore nerazzurri si è sottoposto questa mattina (risonanza magnetica) hanno confermato le sensazioni della vigilia ma i tempi di recupero non saranno cortissimi: risentimento muscolare al soleo sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, Calhanoglu rischia stop di 20 giorni: fuori anche nella gara di Champions con l’Arsenal

