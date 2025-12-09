LIVE Inter-Liverpool 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio

Segui la diretta della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, con aggiornamenti in tempo reale. Partita ricca di emozioni, con gol di Konaté e situazioni di gioco da monitorare, tra infortuni e verifiche del VAR. Restate con noi per tutte le ultime notizie e gli eventi più importanti sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? Check del VAR per un possibile fallo di mano di Van Dijk 31? GOL DEL LIVERPOOL! Torre di Van Dijk sul corner, con Konaté che la spinge in porta con la testa. 30? Esce Acerbi, dentro Bisseck. 29? Problemi, anche, per Acerbi, si scalda immediatamente Bisseck. 28? Ci prova Ekitike con il destro, Sommer la mette in angolo. 26? Inter pericolosa con l’uno-due di Lautaro e Thuram in area di rigore, scivola però l’argentino che non riesce a concludere in porta. Fischiato, poi, un fallo in attacco di Barella. 24? Nessun tiro in porta per l’Inter in questi primi minuti, Lautaro e Thuram non sono ancora riusciti ad impensierire la difesa inglese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio

