Insidewar – Gli Usa vogliono la Groenlandia e non c’è alleanza che tenga secondo Trump

Gli Usa vogliono la Groenlandia e non c'è alleanza che tenga secondo Trump

Gli Stati Uniti manifestano interesse per la Groenlandia, secondo quanto dichiarato dall’ex presidente Donald Trump. Durante un volo, ha espresso la volontà di acquisire l’isola, sottolineando le sue risorse e posizionamento strategico. La questione ha suscitato reazioni e discussioni sulla politica internazionale e le alleanze tradizionali, evidenziando le tensioni tra gli interessi statunitensi e le relazioni con l’Europa.

Gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia. Il presidente Donald Trump, parlando ai giornalisti dall'Air Force One non ha usato mezzi termini, abbandonandosi alle battute infelici e ai commenti sugli alleati europei che ormai sono cifra del suo stile: "l a Groenlandia fondamentalmente ha come difesa due slitte trainate da cani. Nel frattempo ci sono navi da guerra e sottomarini russi e cinesi ovunque. Non permetteremo che ciò accada ", " e se questo avrà ripercussioni sulla Nato, allora avrà ripercussioni sulla Nato. Ma, sapete, loro hanno bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro.

