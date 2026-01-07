Il Wall Street Journal | Gli Usa vogliono comprare la Groenlandia non invaderla

Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti non considerano un intervento militare in Groenlandia, ma puntano ad acquisirla attraverso un accordo con la Danimarca. La notizia evidenzia un possibile cambiamento nelle strategie di influenza geopolitica nella regione, con implicazioni per le relazioni internazionali e le risorse dell’isola. Questa proposta rappresenta un approccio differente rispetto alle precedenti tensioni e alle strategie militari tradizionali.

L'Amministrazione degli Stati Uniti non pensa a un'invasione militare imminente della Groenlandia: l'obiettivo è comprare l'isola dalla Danimarca. Lo avrebbe detto il segretario di Stato Marco Rubio durante un briefing a porte chiuse con alti funzionari del Congresso tenuto lunedì 5 gennaio dopo l'operazione che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. A scriverlo è il Wall Street Journal, che cita fonti vicine alle discussioni Secondo l'autorevole giornale newyorkese, Rubio "minimizza" le voci circa una possibile azione militare degli Stati Uniti, voci peraltro alimentate dalla stessa Casa Bianca.

Wsj: "Rubio ha riferito che Trump vuole comprare la Groenlandia" - Nei piani del presidente Usa non ci sarebbe un'invasione imminente: lo ha spiegato il segretario di Stato durante un briefing di alti funzionari al Congresso ... tg24.sky.it

