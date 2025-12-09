Infortunio Calhanoglu brutta tegola a San Siro per l’Inter che perde il centrocampista turco dopo appena 9 minuti di gioco contro il Liverpool

9 dic 2025

Brutta tegola per l’Inter: Hakan Calhanoglu si infortuna gravemente dopo appena 9 minuti di gioco contro il Liverpool, complicando la partita e mettendo a rischio le sorti della squadra in Champions League. L’assenza del centrocampista turco rappresenta un duro colpo per i nerazzurri in una serata già complicata.

Infortunio Calhanoglu, brutta tegola a San Siro per l’Inter. Problema muscolare per il regista: entra Zielinski subito convincente Serata amara per l’Inter contro il Liverpool nella sesta giornata di Champions League, che perde immediatamente Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994 e perno assoluto del centrocampo nerazzurro. Il numero 20 ha dovuto lasciare il campo dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

