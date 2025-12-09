Infortunio Calhanoglu brutta tegola a San Siro per l’Inter che perde il centrocampista turco dopo appena 9 minuti di gioco contro il Liverpool
Brutta tegola per l’Inter: Hakan Calhanoglu si infortuna gravemente dopo appena 9 minuti di gioco contro il Liverpool, complicando la partita e mettendo a rischio le sorti della squadra in Champions League. L’assenza del centrocampista turco rappresenta un duro colpo per i nerazzurri in una serata già complicata.
Infortunio Calhanoglu, brutta tegola a San Siro per l’Inter. Problema muscolare per il regista: entra Zielinski subito convincente Serata amara per l’Inter contro il Liverpool nella sesta giornata di Champions League, che perde immediatamente Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994 e perno assoluto del centrocampo nerazzurro. Il numero 20 ha dovuto lasciare il campo dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Inter, Calhanoglu torna alla Pinetina: infortunio al polso per il centrocampista
Ultimissime Inter LIVE: l’infortunio di Dumfries preoccupa, Calhanoglu via da Milano a gennaio?
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio
Infortunio per Calhanoglu durante Inter-Liverpool: Chivu trema - facebook.com Vai su Facebook
Guarro - #Inter, Lautaro Martinez rientrerà dalla nazionale martedì 18 mentre Calhanoglu e Sucic si aggregheranno al gruppo giovedì. Questione infortuni: Darmian dovrebbe essere convocato per il derby. Per Mkhitaryan si deciderà dopo la visita di controllo Vai su X
FLASH | Inter-Liverpool, tegola per Chivu: infortunio per Calhanoglu! - Pessime notizie per l'Inter durante il match di Champions con il Liverpool: infortunio e cambio obbligato per Calhanoglu! Riporta fantamaster.it
PS5, Sony pubblica il video dedicato ai giochi in arrivo nel 2026, con Halo e Wolverine ma niente GTA 6 game-experience.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 0-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: inizia il match delle toscane! oasport.it
FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) imiglioridififa.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it
Tatiana Tramacere, la famiglia crede a Dragos: «Non ci sarà alcuna denuncia». Ma il cellulare è ancora sotto ... leggo.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com