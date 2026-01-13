Infortuni Fazzari Fater | ' Sicurezza è responsabilità di tutti in sistema valoriale condiviso

La sicurezza sul lavoro è una responsabilità condivisa che coinvolge ogni individuo all’interno di un’organizzazione. Secondo Fazzari di Fater, adottare un sistema valoriale comune permette di promuovere ambienti più sicuri e prevenire gli infortuni. È fondamentale che aziende e lavoratori collaborino attivamente, riconoscendo l’importanza di rispettare norme e pratiche di sicurezza per tutelare la salute di tutti.

Roma, 13 dic. (AdnkronosLabitalia) - "Il principio di base è che la sicurezza sul lavoro innanzitutto è una responsabilità di tutti. Ovviamente noi abbiamo una serie di professionisti che si occupano specificatamente di questo, ma poi tutti noi, io in primis con tutto il leadership team, siamo in campo per la sicurezza sul lavoro in azienda. E il principio di base è che la sicurezza è qualcosa che non si fa perché te lo chiede qualcuno al di fuori dell'azienda, ma perché diventa un'abitudine, un qualcosa che si fa naturalmente anche senza pensarci. Bisogna abbinare alcune cose ben codificate: innanzitutto la tanta legislazione sulla sicurezza insieme agli investimenti".

Infortuni, Fazzari (Fater): "Nostra strategia è 'People First', azzerato indice infortunistico in azienda" - 'La nostra strategia chiave si chiama 'People First' e appunto ha l'obiettivo di creare un'azienda dove le persone, il loro talento, la loro felicità siano al centro del nostro fare impresa.

'Sicurezza sul lavoro è cultura', sinergia tra Assidal e Fater - "Promuovere una cultura della sicurezza centrata sulla persona, nei luoghi di vita e di lavoro, a partire da strategie concrete, buone prassi e visioni condivise".

