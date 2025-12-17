L' Italia fa sistema sulla sicurezza tecnologica Crosetto | Trasformare conoscenza e tecnologia in sicurezza concreta

L’Italia si impegna a rafforzare la sicurezza tecnologica, puntando sulla trasformazione di conoscenza e innovazione in soluzioni concrete. Dal 2014, i brevetti sulle tecnologie quantistiche sono cresciuti di cinque volte, segnando un cambiamento epocale con potenziali ripercussioni sugli equilibri mondiali. Un percorso che mette in evidenza la capacità del paese di affermarsi come protagonista nel panorama della sicurezza avanzata.

Dal 2014 i brevetti sulle tecnologie quantistiche si sono moltiplicati per cinque. È il dato che meglio racconta una trasformazione destinata a incidere sugli equilibri globali di potere. Durante gli Stati generali del quantum, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato come le tecnologie quantistiche «non rappresentano più soltanto un capitolo di ricerca avanzata riservato a pochi specialisti ma sono già una leva specifica di sicurezza nazionale in quanto incidono sulla protezione delle informazioni, sulla resilienza delle infrastrutture critiche, sulla capacità di deterrenza e, in ultima analisi, sulla sovranità tecnologica di una Nazione». 🔗 Leggi su Iltempo.it

