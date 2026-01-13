Influenza K c’è la prima vittima in Italia | giovane ricoverato da poco

È stata confermata la prima morte in Italia causata dall’influenza K. Un giovane residente a Catania è deceduto giovedì 8 gennaio 2026 presso il Policlinico locale, a causa di complicanze legate al virus. La notizia sottolinea l’importanza di monitorare attentamente la situazione e di seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie.

Un uomo, residente nell'area di Catania, è deceduto giovedì 8 gennaio 2026 presso il Policlinico del capoluogo etneo in seguito a complicanze legate all' influenza K. Il paziente era stato ricoverato da circa due giorni in condizioni critiche per una grave insufficienza respiratoria, risultata fatale nonostante gli interventi terapeutici adottati dal personale sanitario. Peggioramento improvviso e ricovero in area critica. L'uomo era stato trasferito nel reparto di area critica a seguito di un rapido e significativo deterioramento del quadro clinico.

Influenza K, ibuprofene o paracetamolo? Bassetti e Pregliasco: «Ecco quale è meglio usare e quando» - Nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio i casi sono in lieve diminuzione secondo l'ultimo rapporto della ... msn.com

Influenza K, mortalità più alta. Lo studio: «Causa epidemie più gravi». Ecco perché - Secondo gli esperti, bisogna andare indietro di diversi mesi per risalire alla prima data di campionamento di quella che oggi è nota come variante ... ilgazzettino.it

Influenza K, la prima vittima in Sicilia è un uomo ricoverato a Catania La notizia: https://qds.it/influenza-k-prima-vittima-sicilia-uomo-catania/ - facebook.com facebook

#Salute. #Influenza verso picco stagionale: 75mila persone colpite prima di #Natale, più di 430mila da inizio epidemia. Dal 1/01 vaccinazione gratuita aperta a tutti, compatibilmente con scorte. Fabi: “Strumento fondamentale di #prevenzione” La #notizia reg x.com

