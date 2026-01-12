In Sicilia, l’influenza K ha causato la prima vittima a Catania, evidenziando una situazione critica negli ospedali e la necessità di interventi sanitari urgenti. La variante, riconosciuta come la forma più aggressiva del virus A (H3N2), sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario regionale, con pazienti ricoverati in condizioni gravi e l’utilizzo di supporti come l’ECMO.

La Sicilia torna al centro dell’emergenza influenzale con il primo decesso legato alla variante K, la forma più aggressiva del virus A (H3N2). La vittima è un catanese di 54 anni, ricoverato al Policlinico San Marco di Catania per insufficienza respiratoria dovuta a una grave polmonite. L’uomo era sottoposto alla respirazione extracorporea Ecmo, una terapia intensiva riservata ai casi più critici, ma purtroppo ha subito un peggioramento neurologico che ha portato alla morte cerebrale. L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha confermato le indagini in corso per verificare il legame tra il decesso e la variante K dell’influenza, sottolineando l’importanza di chiarire le cause con precisione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Influenza K in Sicilia: prima vittima a Catania, ospedali in crisi e pazienti in Ecmo

Leggi anche: Influenza in Sicilia, aumento dei casi senza allarmi negli ospedali messinesi

Leggi anche: Influenza, in arrivo il picco della "variante K": ospedali in sofferenza, Sicilia tra le più colpite

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Circolazione dei virus influenzali, il bollettino: Intensità molto alta in Sicilia; Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite; Influenza K in Sicilia, boom di casi anche nel Nisseno: la situazione; Influenza, variante K domina con 820 mila nuovi casi in sette giorni: quali sono le regioni più colpite.

Pronto soccorsosanita-pronto-soccorso Un uomo catanese di 54 anni è la prima vittima dell’influenza K, il... - Un uomo catanese di 54 anni è la prima vittima dell’ influenza K, il ceppo dominante e più aggressivo del virus A (H3N2). itacanotizie.it