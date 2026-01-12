influenza k la prima vittima in italia al policlinico di catania

Il 54enne di Catania è deceduto giovedì 8 gennaio 2026 al Policlinico della città a causa dell'influenza K, prima vittima nota in Italia di questa variante. La notizia sottolinea l'importanza di monitorare e prevenire le infezioni influenzali in collaborazione con le autorità sanitarie.

Un uomo di 54 anni, originario di Catania, è morto giovedì 8 gennaio 2026 al Policlinico della città dopo aver contratto l’influenza K. Il paziente era ricoverato da due giorni in condizioni gravissime a causa di una severa insufficienza respiratoria, che non gli ha lasciato scampo nonostante le cure intensive messe in atto dall’équipe medica. L’uomo era stato trasferito in reparto dopo un rapido peggioramento del quadro clinico. I sanitari hanno tentato ogni strada possibile per contrastare la crisi respiratoria, ma l’evoluzione della malattia si è rivelata fulminante. Il 54enne faceva parte di un gruppo ristretto di pazienti per i quali si era reso necessario il ricorso alla respirazione extracorporea Ecmo, una tecnica avanzata utilizzata nei casi più critici, quando i polmoni non riescono più a garantire un’ossigenazione adeguata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

