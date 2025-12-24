Ha da poco compiuto 18 anni ma non ha ancora la patente: si è messa alla guida dell'auto del padre e si è schiantata contro un palo della luce, provocando gravi danni al veicolo (e al palo) ma fortunatamente senza farsi troppo male. È successo a Villanuova sul Clisi: la scena è stata notata da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Senza patente, con l'auto del padre, si schianta contro un palo della luce

Leggi anche: Pompei, auto si schianta contro palo della luce e danneggia condotta del gas. Area evacuata

Leggi anche: Alla guida dell'auto si schianta contro un palo della luce e muore, nuova tragedia in Abruzzo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Guida con la patente falsa e la bimba di 3 anni davanti senza seggiolino: l'incidente e la maxi multa; Baby bullo, il papà del 17enne violento: «Fa quello che vuole e io temo per la mia vita. Aiutatemi a salvarlo»; Targa clonata e 130 multe per accesso vietato nelle Ztl: fermata una Jeep, alla guida una 44enne senza patente dal 2012; Anche il Papa non riesce a dormire senza smartphone? Ecco cosa fa alle tre di notte.

Appena 18enne (e senza patente) prende l'auto del padre per delle commissioni e si schianta: maxi-sanzione da 5mila euro - diesel – e centra un palo della luce in pieno centro: fermata a Villanuova sul Clisi una diciottenne. ildolomiti.it