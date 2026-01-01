Nella notte di Capodanno, a Reggio Emilia, una donna di 30 anni ha avuto un incidente stradale, schiantandosi contro un palo della luce. La conducente è rimasta gravemente ferita ed è attualmente sotto le cure dei sanitari. L’incidente è avvenuto fuori strada e le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Reggio Emilia, 1° gennaio 2026 – Si è stampata contro un palo della luce fuori strada e ora è ricoverata in gravi condizioni. Vittima dello spaventoso incidente è una donna di 30 anni che stanotte era al volante della sua auto, quando intorno alle 3,35 ha perso il controllo su via XXV Aprile a Casalgrande. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei vigili del fuoco di Reggio coadiuvati dai colleghi del distaccamento di Sassuolo e il personale sanitario del 118 con ambulanza e automedica che hanno liberato la giovane rimasta incastrata tra le lamiere e infine portata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara (Modena) in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente nella notte di Capodanno: si schianta contro un palo della luce, grave una 30enne

