Un’inchiesta è in corso riguardo alla chiusura dell’agenzia di viaggi gestita da Antonella Ago, attualmente irreperibile. Le autorità stanno indagando per sospetta truffa, con due fascicoli aperti e accertamenti in atto negli aeroporti per individuare la donna. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre proseguono le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Fano, 13 gennaio 2026 – Due fascicoli d’indagine aperti e accertamenti in corso anche negli aeroporti per tentare di rintracciarla. La vicenda di Antonella Ago, titolare dell’ agenzia viaggi in via Froncini a Fano, si trasforma ufficialmente in un giallo giudiziario che intreccia una scomparsa improvvisa e decine di clienti rimasti senza viaggi, senza risposte e senza soldi. La Procura ha aperto due procedimenti distinti. Il primo riguarda la scomparsa della donna, denunciata dalla figlia dopo giorni di totale irreperibilità. Il secondo, con l’ipotesi della truffa, nasce dalle denunce presentate dai clienti, che avevano già pagato pacchetti turistici, voli e soggiorni e che ora temono di aver perso somme importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta sull’agenzia viaggi chiusa, Antonella Ago irreperibile: si indaga per truffa. Aeroporti al setaccio

Leggi anche: Titolare di un’agenzia di viaggi scomparsa, il giallo di Antonella Ago: “Vacanze pagate ma non possiamo partire”

Leggi anche: “Ho pagato 6mila euro e ora non parto”: sparisce la titolare dell’agenzia viaggi, clienti su tutte le furie ma è giallo su che fine abbia fatto Antonella Ago

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La procura di Civitavecchia ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni della quale non si hanno notizie dall’8 gennaio - facebook.com facebook

Anche il Belgio apre un'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana. #ANSAEuropa #CransMontana ansa.it/europa/notizie… x.com