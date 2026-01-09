Ho pagato 6mila euro e ora non parto | sparisce la titolare dell’agenzia viaggi clienti su tutte le furie ma è giallo su che fine abbia fatto Antonella Ago

La scomparsa di Antonella Ago, titolare dell’agenzia “Il vicolo dei viaggi” a Fano, ha suscitato preoccupazione tra i clienti. Dopo aver pagato 6mila euro senza partire, l’attività è stata chiusa e la sua posizione è ancora sconosciuta. La vicenda solleva interrogativi sulla sua sorte e sulla gestione della situazione, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti.

L’agenzia è chiusa, il telefono squilla a vuoto e la titolare sembra svanita nel nulla. A Fano cresce l’angoscia intorno alla scomparsa di Antonella Ago, 63 anni, storica titolare dell’agenzia “Il vicolo dei viaggi”, nel pieno centro cittadino. Da giorni la donna risulta irreperibile, tanto che familiari e clienti si sono rivolti ai carabinieri per chiedere chiarimenti e avviare le ricerche. La notizia è riportata da Il Messaggero. Tutto è iniziato subito dopo l’Epifania: la figlia di Ago, non riuscendo più a contattarla telefonicamente e non trovandola nemmeno a casa, ha presentato denuncia. Un gesto definito dagli stessi conoscenti come inevitabile, vista l’assoluta anomalia della situazione: Antonella Ago lavora da oltre trent’anni nel settore turistico ed è sempre stata descritta come una professionista presente, reperibile e scrupolosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

