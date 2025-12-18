Brescia incendio alla Torre Cimabue | evacuato l’edificio e famiglie soccorse

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi alla Torre Cimabue di Brescia, costringendo all’evacuazione decine di appartamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato assistenza alle famiglie coinvolte. La situazione è sotto controllo, ma le operazioni di sicurezza continuano mentre si indaga sulle cause dell’incendio.

© Ilgiorno.it - Brescia, incendio alla Torre Cimabue: evacuato l'edificio e famiglie soccorse Brescia, 18 dicembre 2025 – Un incendio è divampato, nel primo pomeriggio di oggi, alla Torre Cimabue a Brescia: decine di appartamenti sono stati evacuati e alcune famiglie soccorse dal personale del 118. L'allarme. L'allarme è scattato poco dopo le 13. E sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Ma anche il 118. incendio torre Cimabue, Brescia 17 dicembre 2025. Only Crew Filippo Venezia Fotolive L'evacuazione. L'edificio è stato fatto evacuare per evitare intossicazioni. Diverse famiglie sono state assistite dal personale del 118, ma al momento non si registrano feriti particolarmente gravi e nemmeno danni alla struttura.

Rifiuti in fiamme alla torre Cimabue, famiglie costrette a uscire di casa - Stando alle prime informazioni il rogo sarebbe divampato da un accumulo di rifiuti situato tra il 15esimo e 16esimo piano: al momento non si registrano feriti particolarmente gravi ... giornaledibrescia.it

