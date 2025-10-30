Nola incendio distrugge appartamento | evacuato condominio quattro persone soccorse
Paura questa mattina in via Pepe 5, nel rione Gescal a Nola, dove un incendio ha devastato un appartamento al piano terra di un condominio di 15 abitazioni. Le fiamme, rapidamente estese, hanno reso necessario l’evacuazione dell’intero stabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
