Nola incendio distrugge appartamento | evacuato condominio quattro persone soccorse

Teleclubitalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura questa mattina in via Pepe 5, nel rione Gescal a Nola, dove un incendio ha devastato un appartamento al piano terra di un condominio di 15 abitazioni. Le fiamme, rapidamente estese, hanno reso necessario l’evacuazione dell’intero stabile.   Sul posto sono intervenuti i Vigili del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

