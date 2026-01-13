incendio ed esplosione sotto casa 47enne lascia i domiciliari

È stata revocata la misura degli arresti domiciliari per Ivan Cavalluzzo, 47 anni, coinvolto in un episodio di incendio ed esplosione sotto casa, avvenuto il 15 maggio 2025. L’evento ha coinvolto due persone, parti civili nel procedimento. La decisione si basa sulle indagini e sui riscontri emersi, consentendo all’indagato di riprendere la libertà.

È stata revocata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Ivan Cavalluzzo, 47 anni, arrestato il 15 maggio 2025 per una serie di gravi episodi avvenuti sotto l'abitazione di due persone, costituite parti civili nel procedimento. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe incendiato alcune piante collocate sotto l'edificio, per poi far esplodere un tombino, provocando danni al portone d'ingresso, oltre che ad alcune finestre e balconi dello stabile. A seguito dell'arresto, il 47enne era stato inizialmente condotto in carcere e successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disposta dal Gip Perrotta in sede di convalida.

