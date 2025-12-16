Carolina del Nord incendio ed esplosione in una casa | 13 feriti
Un incendio con esplosione ha interessato una casa a Salisbury, in Carolina del Nord, causando il ferimento di 13 persone, tra cui 11 vigili del fuoco e due civili. L'incidente ha scosso la comunità locale, che si è immediatamente attivata per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.
Undici vigili del fuoco e altre due persone sono rimasti feriti in un incendio che ha provocato un’esplosione in un’abitazione a Salisbury, in Carolina del Nord, negli Usa. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Carolina Nord, esplosione in centro veterinario 3 feriti
Carolina del Nord, incendio ed esplosione in una casa: 13 feriti - (LaPresse) Undici vigili del fuoco e altre due persone sono rimasti feriti in un incendio che ha provocato un'esplosione in un'abitazione ... stream24.ilsole24ore.com
Esteri Stati Unit: Sicuramente nella Carolina del Nord l'#Inverno è in ottima forma, che dite Credit: Kaitlin Wright Meteorologist - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.