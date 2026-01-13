Incendio al Grattacielo ' La Comune' | L' amministrazione ha valutato convenzioni con gli hotel?

A più di due giorni dall’incendio al Grattacielo, ‘La Comune’ ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale, chiedendo chiarimenti sulle eventuali convenzioni con gli hotel per l’emergenza abitativa. La questione riguarda le misure adottate per garantire assistenza ai cittadini coinvolti e il supporto previsto dal Comune in questa situazione di emergenza.

