Incendio al Grattacielo ' La Comune' | L' amministrazione ha valutato convenzioni con gli hotel?
A più di due giorni dall’incendio al Grattacielo, ‘La Comune’ ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale, chiedendo chiarimenti sulle eventuali convenzioni con gli hotel per l’emergenza abitativa. La questione riguarda le misure adottate per garantire assistenza ai cittadini coinvolti e il supporto previsto dal Comune in questa situazione di emergenza.
A oltre due giorni di distanza dall’incendio del Grattacielo, la politica batte un colpo. Il primo schieramento a chiedere lumi all’amministrazione circa l’emergenza abitativa è ‘La Comune’, con un’interrogazione ufficiale rivolta al primo cittadino.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Incendio al Grattacielo, la torre B dichiarata inagibile. E c'è la sede alternativa per gli sfollati
Leggi anche: A salire sul podio come miglior hotel al mondo quest’anno è stato un hotel asiatico, Rosewood Hong Kong, grattacielo di 65 piani affacciato sul Victoria Harbour. Ma l'Italia si difende con un quarto posto e diversi piazzamenti di prestigio
Incendio al Grattacielo: attivata l’accoglienza temporanea al Palapalestre; Incendio notturno nella torre B grattacielo di Ferrara; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Tragedia del Constellation: indagini sul Comune di Crans-Montana.
Incendio nella Torre B di Ferrara: Evacuate 200 Persone in Sicurezza - Un incendio devastante in un grattacielo di Ferrara ha provocato l'evacuazione di circa 200 persone, con diversi casi di intossicazione segnalati. notizie.it
Ferrara, incendio nel grattacielo di via Felisatti: 17 intossicati e 200 evacuati - Fiamme e fumo hanno avvolto la base della Torre B del Grattacielo di via Felisatti, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. msn.com
Incendio nella notte nel grattacielo di Ferrara, Torre B dichiarata inagibile. Oltre 80 sfollati al Palapalestre - FERRARA (ITALPRESS) – Incendio la notte scorsa nel grattacielo di via Felisatti, a Ferrara. ilnordestquotidiano.it
Incendio al grattacielo di Ferrara, aperta un'inchiesta per incendio colposo: il punto sulle indagini e il nodo degli sfollati x.com
L'incendio alla Torre dei Moro a #Milano, Il grattacielo di 18 piani che prese fuoco il 29 agosto del 2021 Nel processo per disastro colposo, ecco le richieste di condanna - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.