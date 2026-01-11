Incendio al Grattacielo la torre B dichiarata inagibile E c' è la sede alternativa per gli sfollati

Domenica 11 gennaio, il sindaco Alan Fabbri ha dichiarato inagibile la torre B del Grattacielo a seguito dell’incendio. La struttura non è più agibile e sono state predisposte sedi alternative per gli sfollati. L’intervento mira a garantire sicurezza e assistenza alle persone coinvolte, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e le eventuali cause dell’incidente.

La torre B del Grattacielo è ufficialmente inagibile. A firmare l'ordinanza, nella serata di domenica 11 gennaio, è stato il sindaco Alan Fabbri. L'edificio, infatti, è stato protagonista di un incendio che nel corso della notte tra sabato 10 e appunto domenica 11 ha intossicato diciassette.

Incendio al Grattacielo di Ferrara, evacuati 80 appartamenti della torre B: decine di persone in ospedale - Incendio nella notte al Grattacielo di Ferrara: fumo dal piano terra, evacuata la torre B. msn.com

Incendio nel grattacielo di Ferrara, evacuate oltre 200 persone - È stato un incendio partito nel seminterrato, nel vano contatori, a richiedere l'evacuazione, intorno alle 3 della scorsa notte, di oltre 200 persone che alloggiavano nella 'Torre B' del Grattacielo ... ansa.it

Come sapete, questa mattina alle 10 ci siamo riuniti in Prefettura per organizzare la macchina dell’accoglienza e fare il punto sulla situazione dopo l’incendio che ha interessato la Torre B del Grattacielo, oggi dichiarata inagibile. Il Comune sta facendo la prop - facebook.com facebook

Ferrara, incendio nel grattacielo di via Felisatti: 17 intossicati e 200 evacuati x.com

