L 'attesa era grande e l'emozione palpabile nei giorni che hanno preceduto l' Awards Ceremony dei The World's 50 Best Hotels 2025, che si è tenuta ieri sera all'Old Billingsgate di Londra, edificio di epoca vittoriana un tempo sito del mercato ittico di Billingsgate e oggi prestigiosa sede di eventi. Il gotha del hôtellerie internazionale si è riunita per premiare il miglior hotel dell'anno e tutti coloro che stanno plasmando il futuro dei viaggi e rappresentano l'eccellenza nell'ospitalità. Il miglior hotel del mondo nel 2025 è a Hong Kong.

A salire sul podio come miglior hotel al mondo quest'anno è stato un hotel asiatico, Rosewood Hong Kong, grattacielo di 65 piani affacciato sul Victoria Harbour. Ma l'Italia si difende con un quarto posto e diversi piazzamenti di prestigio