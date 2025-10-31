A salire sul podio come miglior hotel al mondo quest’anno è stato un hotel asiatico Rosewood Hong Kong grattacielo di 65 piani affacciato sul Victoria Harbour Ma l' Italia si difende con un quarto posto e diversi piazzamenti di prestigio
L ’attesa era grande e l’emozione palpabile nei giorni che hanno preceduto l’ Awards Ceremony dei The World’s 50 Best Hotels 2025, che si è tenuta ieri sera all’Old Billingsgate di Londra, edificio di epoca vittoriana un tempo sito del mercato ittico di Billingsgate e oggi prestigiosa sede di eventi. Il gotha del hôtellerie internazionale si è riunita per premiare il miglior hotel dell’anno e tutti coloro che stanno plasmando il futuro dei viaggi e rappresentano l’eccellenza nell’ospitalità. Week end nell’hotel di “Nine Perfect Stranger”, si può, ed è in Tirolo X Il miglior hotel del mondo nel 2025 è a Hong Kong. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un plauso a Ollie Bearman che per un attimo ha sperato di salire sul podio. Bella gara. Bravo. Per me pilota del giorno se lo. merita. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com Vai su Facebook
World’s 50 Best Hotels 2025, a Hong Kong il miglior albergo del mondo. Italia al 4° posto - Leggi su Sky TG24 l'articolo World’s 50 Best Hotels 2025, a Hong Kong il miglior albergo del mondo. Lo riporta tg24.sky.it
L’Italia con Villa Passalacqua sale sul podio dei migliori hotel del mondo - Villa Passalacqua, il cinque stelle aperto a giugno 2022 a Moltrasio, sul Lago di Como, è stato eletto il miglior hotel del mondo. Da ilsole24ore.com
Hotel, quali sono gli alberghi più belli al mondo: l'Italia perde il primato ma resta sul podio. La classifica - Si tratta di un albergo con giardini lussureggianti, 101 stanzeffacciate sul maestoso fiume Chao Phraya, ville e suite con piscina ... Segnala leggo.it