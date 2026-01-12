Grattacielo seconda notte al Palapalestre Gli sfollati recuperano i loro beni negli immobili

Da ferraratoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Palapalestre di Ferrara, si continua con le operazioni di recupero e assistenza agli sfollati del Grattacielo, colpito da un incendio nella notte tra sabato e domenica. Lunedì mattina si è tenuto in Prefettura il terzo incontro del Centro Coordinamento Soccorsi, per valutare gli interventi in corso e le procedure di sicurezza. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la tutela delle persone coinvolte e la tutela dei beni recuperati.

Proseguono le operazioni d’emergenza al Grattacielo. Si è svolto lunedì mattina, in Prefettura di Ferrara, il terzo incontro del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto sulla situazione a seguito dell’incendio sviluppatosi nella notte tra sabato e domenica alla torre B della struttura di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incendio al Grattacielo, scatta il piano d'emergenza: i residenti accolti al Palapalestre

Leggi anche: Task force di aiuti al Palapalestre. Pronti ad accogliere 80 persone: "Al grattacielo abbiamo lasciato tutto"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Emergenza incendio Torre B, notte al Palapalestre; Rogo al Grattacielo di Ferrara, un’ottantina di persone al Palapalestre; Incendio al Grattacielo, torre B inagibile. Decine di inquilini non rispondono: Può essere usata la forza; Incendio nella notte nel grattacielo di Ferrara, Torre B dichiarata inagibile. Oltre 80 sfollati al Palapalestre.

grattacielo seconda notte palapalestreIncendio al Grattacielo di Ferrara, usati 65 posti letto al Palapalestre - Sono stati 65 i posti letto usati, la scorsa notte, al 'Palapalestre' di Ferrara, in cui hanno trovato ospitalità ... notizie.tiscali.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.