Grattacielo seconda notte al Palapalestre Gli sfollati recuperano i loro beni negli immobili

Al Palapalestre di Ferrara, si continua con le operazioni di recupero e assistenza agli sfollati del Grattacielo, colpito da un incendio nella notte tra sabato e domenica. Lunedì mattina si è tenuto in Prefettura il terzo incontro del Centro Coordinamento Soccorsi, per valutare gli interventi in corso e le procedure di sicurezza. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la tutela delle persone coinvolte e la tutela dei beni recuperati.

Proseguono le operazioni d'emergenza al Grattacielo. Si è svolto lunedì mattina, in Prefettura di Ferrara, il terzo incontro del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto sulla situazione a seguito dell'incendio sviluppatosi nella notte tra sabato e domenica alla torre B della struttura di.

