In Iran il blackout di internet va avanti da oltre 120 ore | Elon Musk offre il servizio di Starlink gratis
Da oltre 120 ore, l’Iran vive un blackout di internet. In risposta, Elon Musk ha annunciato l’offerta gratuita del servizio Starlink nel paese, secondo quanto riportato da Bloomberg. SpaceX ha temporaneamente sospeso le tariffe di abbonamento per consentire alle persone con ricevitori nel territorio iraniano di accedere senza costi. Questa iniziativa mira a garantire la connessione in un momento di difficoltà digitale.
Elon Musk sta offrendo il servizio internet di Starlink gratuitamente in Iran. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali SpaceX ha revocato la quota di abbonamento a Starlink in Iran, in modo che le persone con ricevitori nel paese possano accedere al servizio senza pagare. L’Iran «è ormai offline da 120 ore». Lo riporta l’osservatorio della rete Netblocks secondo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Elon Musk vuole dare internet gratuito al Venezuela: l’annuncio di Starlink
Leggi anche: Iranians tap Musk’s Starlink to skirt internet blackout, sources say
Iran, le testimonianze: “Internet bloccato, non sentiamo le nostre famiglie da una settimana”; In Iran dilaga la protesta. Time: almeno 217 manifestanti uccisi a Teheran; Iran, centinaia di morti. Casa Bianca: 'Trump valuta anche raid'; In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'.
In Iran il blackout di internet va avanti da oltre 120 ore: Elon Musk offre il servizio di Starlink gratis - Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali SpaceX ha ... gazzettadelsud.it
Proteste in Iran, blackout internet e scontri a Teheran - In Iran continuano le manifestazioni contro il regime, nate per la crisi economica e diventate richieste di cambio politico. tg24.sky.it
Iran nel caos: blackout di internet e telefoni dopo le proteste - Un vero e proprio caso in Iran a seguito della cittadinanza che protesta contro il regime degli ayatollah. newsmondo.it
Non siete soli, il buio non spegnerà le nostre voci. In Iran la popolazione è scesa in strada contro il regime fondamentalista islamico. Negli ultimi giorni le autorità hanno imposto un blackout quasi totale: internet, elettricità e comunicazioni sono stati in larga par - facebook.com facebook
Dopo due settimane di #proteste e un #blackout quasi totale di internet, il regime in #Iran tenta di ristabilire il controllo con una #repressione sempre più dura, mentre il bilancio delle vittime potrebbe essere di migliaia x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.