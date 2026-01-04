Elon Musk vuole dare internet gratuito al Venezuela | l'annuncio di Starlink
Starlink, la rete satellitare di SpaceX, ha annunciato che offrirà accesso gratuito a internet al popolo venezuelano fino al 3 febbraio. Questa iniziativa mira a migliorare la connettività nel paese, garantendo un servizio stabile e accessibile. L'iniziativa di Elon Musk si inserisce nel contesto di uno sforzo per promuovere l'inclusione digitale e fornire un supporto concreto alle comunità locali.
Su X Starlink, la rete internet satellitare di Space X, ha annunciato che darà al popolo venezuelano l'accesso gratuito alla connessione fino al 3 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
