Elon Musk vuole dare internet gratuito al Venezuela | l'annuncio di Starlink

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Starlink, la rete satellitare di SpaceX, ha annunciato che offrirà accesso gratuito a internet al popolo venezuelano fino al 3 febbraio. Questa iniziativa mira a migliorare la connettività nel paese, garantendo un servizio stabile e accessibile. L'iniziativa di Elon Musk si inserisce nel contesto di uno sforzo per promuovere l'inclusione digitale e fornire un supporto concreto alle comunità locali.

Su X Starlink, la rete internet satellitare di Space X, ha annunciato che darà al popolo venezuelano l'accesso gratuito alla connessione fino al 3 febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Elon Musk e il “photobombing” selvaggio delle stelle: fino al 96% delle foto spaziali rovinate dai satelliti di Starlink

Leggi anche: Starlink salva la vita a un fotografo bloccato in Canada: «Senza Elon Musk nessuno ci avrebbe trovato»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Musk vuole mettere i chip di Neuralink nel cervello di tutti dal 2026; Qual è la realtà del sogno irrealizzabile di Elon Musk, Optimus Robot?; Yoshua Bengio terrorizzato dall'AI: Dobbiamo fermarla adesso; Grok, la svolta sessista dell’intelligenza artificiale di Elon Musk: senza alcun consenso si possono modificare migliaia di immagini su X.

Musk: «Usa, serve un terzo partito». Trump: «I contratti con Elon? Riesamineremo tutto». Casa Bianca smentisce telefonata fra i due - Dopo essersi tanto amati, per un anno o giù di lì, tra Donald Trump e Elon Musk sono volati gli stracci. ilmattino.it

Musk: «Usa, serve un terzo partito». Trump: «I contratti con Elon? Riesamineremo tutto». Casa Bianca smentisce telefonata fra i due - Donald Trump non ha ancora deciso se togliere a Elon Musk i tanti contratti con il governo che le sue aziende hanno. leggo.it

Elon Musk, il figlio Xavier vuole cambiare nome e genere: "Prenderà il cognome della mamma" - Uno dei sette figli di Elon Musk non vuole più essere legato al cognome del padre e vuole cambiare nome e genere, e prendere il cognome della madre. quotidiano.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.